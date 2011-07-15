Губернатор: ранні зернові на Київщині зберуть за 10-12 днів

Збір ранніх зернових на Київщині буде завершено за 10-12 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив під час відвідування Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрНДІПВТ) імені Леоніда Погорілого в смт Дослідницьке Київської області.

За словами губернатора, аномальна спека у травні-червні завадить зібрати очікуваний обсяг врожаю пшениці. При цьому А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що до 30% пшениці вражено різними хворобами, а після дощів вона починає проростати.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, на Київщині вже зібрано урожай ранніх зернових на площі 100 тис. гектарів (всього цими культурами засіяно близько 400 тис. гектарів). На сьогодні на полях працює близько 2 тис. комбайнів.

“Я сподіваюся, що якщо буде гарна погода, то за 10-12 днів ми повністю впораємося зі збиранням нового врожаю по Київській області”, – підкреслив губернатор.

Голова КОДА зазначив, що минулого року на Київщині було зібрано 2 млн. 50 тис. тонн зернових за потреби менше 1 млн. тонн. Цього року, за словами губернатора, Київська область розраховує зібрати понад 2 млн. тонн зернових.

Відповідаючи на питання журналістів про цьогорічний врожай гречки, А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що 2011 року гречкою було засіяно майже на 10 тис. гектарів більше, ніж минулого. За його словами, для задоволення попиту жителів Києва і Київської області на цю крупу необхідно 10 тис. тонн гречки. Минулого року було зібрано 16 тис. тонн. У 2011 р. виробники розраховують зібрати близько 25 тис. тонн гречки.

А.ПРИСЯЖНЮК також зазначив, що господарства вже готуються до посівних робіт у наступному, 2012 році, запаси посівних матеріалів по області достатні. “Щоб повністю обсіятися, нам потрібно 55 тис. тонн зерна. Запас минулих років на Київщині складає понад 100 тис.”, - сказав він.