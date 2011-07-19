Луганські чиновники думали, що жінки виношують дітей 2-3 місяці

У Луганській області співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи посадовців одного з районних управлінь праці та соціального захисту населення, які систематично привласнювали кошти державного бюджету, призначені для виплат соціальної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що правопорушники вносили недостовірну інформацію в автоматичну систему обробки пенсійної документації. Так, вводячи в комп’ютерну програму паспортні дані підставних осіб, вони фабрикували інформацію про їхнє тяжке матеріальне становище. При цьому не оформлялися ні особові справи одержувачів, ні інші документи. Незаконно призначені соціальні виплати зловмисники перераховували на рахунки родичів та знайомих і знімали через банкомати.

Оперативниками викрито 14 таких «жебраків», «інвалідів» та «матерів-героїнь». Зокрема, неодружений 18-річний хлопець виявився чоловіком жінки-інваліда і батьком трьох дітей, які чомусь з’являлись на світ з інтервалом у 2-3 місяці. Деякі одержувачі навіть не знали, що їм нараховані соціальні виплати, які привласнює хтось інший, зазначили в СБУ. Ці люди раніше зверталися за соціальною допомогою, але не отримали її. Ксерокопії їхніх документів зловмисники використали для відкриття банківських рахунків. Кожній із підставних осіб посадовці-шахраї встигли незаконно нарахувати у середньому по 10 тис. грн.

Проведеною за ініціативою СБУ ревізією КРУ підтверджено, що в результаті протиправного нарахування і виплати соціальної допомоги особам, які не мали на це права, державному бюджету завдано збитків на суму понад 140 тис. грн.

Службою безпеки України стосовно посадовців, причетних до кримінальної оборудки, порушено кримінальну справу за ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває слідство.