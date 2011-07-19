Верховний Суд залишив без змін вирок вбивцям зі шприцами

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України залишила без змін вирок членам організованої злочинної групи, які у Дніпропетровську та Харкові скоювали протягом 1997-2001 років навмисні вбивства із застосуванням спеціальних медичних препаратів.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Один з лідерів банди Ігор ЗІМІН засуджений до довічного ув’язнення, інший лідер Юрій ІВАНСЬКИЙ (колишній співробітник карного розшуку, а потім тренер спортивного товариства «Динамо») отримав 14 років позбавлення волі. Двоє членів злочинної групи засуджені до 15 років позбавлення волі, ще один їхній спільник до 8 років і 8 місяців.

Співробітники СБУ та МВС встановили, що своє перше умисне вбивство члени групи здійснили у червні 1997 року, підірвавши саморобним вибуховим пристроєм автомобіль із впливовим кримінальним авторитетом та його знайомим, місцевим бізнесменом.

Потім злочинці почали використовувати під час замовних вбивств сильнодіючий лікарський препарат, що відноситься до групи міорелаксантів.

Дія цього препарата викликає параліч скелетних м’язів і як наслідок - пригнічення дихання, аж до повної зупинки та припинення серцевої діяльності.

Злочинці напали на одного з підприємців на сходах офісу і зробили йому ін’єкцію. Він помер на місці злочину.

У травні 1998 року члени банди отримали замовлення на вбивство ще одного дніпропетровського бізнесмена. Встановивши будинок, де той часто буває, злодії розіграли справжній спектакль. Проколовши загостреною спицею колесо автомобіля потерпілого, вони чекали, коли той вийшов і почав замінювати колесо. Виконуючи роль волоцюги, один із кілерів підійшов до жертви і зробив йому ін’єкцію розчином міорелаксанту. Бізнесмен помер по дорозі в лікарню.

У грудні 1999 року кілери здійснили ще одну спробу вбивства. Жертвою став підприємець із Харкова. Однак цього разу, завдяки вчасно наданій медичній допомозі, потерпілий залишився живим.

У результаті спільних дій правоохоронців протягом 2001 року всіх членів злочинної групи було встановлено. Затримали їх бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Під час обшуків за місцями проживання та у гаражі, який орендував один із членів банди, правоохоронці вилучили автомат Калашникова, чотири пістолета, чотири обріза гвинтівок, один з оптичним приладом та глушником, саморобний стріляючий пристрій, 10 кг вибухівки, 180 електродетонаторів, 8 гранат, 6 вибухових пакетів, велику кількість набоїв, запали до гранат і 10 приладів для безшумного здійснення пострілів.

П’ятьох членів злочинної групи ухвалою ВСУ визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ст. 93 Кримінального кодексу України (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, вчинене за попередньою змовою групою осіб або організованою групою).

Усі вони перебувають умісцях ув’язнення.