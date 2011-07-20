Скільки землі дісталося Чорноморському флотові?

Фонд державного майна наприкінці липня – початку серпня планує почати інвентаризацію нерухомого майна і земель в Україні, що перебувають у користуванні Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів було внесено зміни в Порядок проведення інвентаризації нерухомого майна, яким користується ЧФ, що дасть змогу приступити до інвентаризації наприкінці липня - серпні.

"Почнемо (інвентаризацію - УНІАН) чи то в липні, чи то на початку серпня", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Він також уточнив, що остаточної домовленості про підходи при проведенні інвентаризації було досягнуто на одному з останніх засідань українсько-російської міжурядової комісії.

"Раніше ті моменти, про які ми домовлялися з росіянами, не були відображені в порядку, а зараз внесли зміни і почнемо проводити інвентаризацію... Основні моменти було підписано на міжправкомісії", - сказав О.РЯБЧЕНКО.