Екологи вважають, що міліція приховує розстріл дельфінів

Екологи вважають, що правоохоронці хочуть “замовчати” справу про загибель на Миколаївщині дельфінів, оскільки тварини були розстріляні.

Про це заявив голова Чорноморської мережі екологічних неурядових організацій Олег ДЕРКАЧ, повідомили УНІАН в Національному екологічному центрі України.

„Знайшли дельфінів співробітники парку. Вони та перша опергрупа виявили, що в дельфінів стріляли. Тим не менш, друга група, що складалася з фахівця-іхтіопатолога та двох експертів з крупних морських ссавців, зробила висновок, що дельфіни загинули з іншої, незрозумілої причини. Це означає, що комусь вигідно приховати факт розстрілу дельфінів. Спостерігаємо тенденцію: рік тому розстріляли «червонокнижних» гаг, тепер дельфінів. Якщо додати до цього затягування зі створенням дирекції національного природного парку „Білобережжя Святослава”, то бачимо природознищувальне свавілля”, - заявив О.ДЕРКАЧ.

У свою чергу, заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК зауважив, що з радянських часів рибалки звикли сприймати дельфінів як “конкурентів” рибного промислу. «Ми впевнені, що дельфіни загинули від браконьєрської кулі, і цей факт для України, як сторони конвенції про охорону китоподібних, є ганьбою європейського масштабу», - наголосив О.ВАСИЛЮК.

Він додав, що акваторія навколо Кінбурнської коси, де знайшли дельфінів, входить до складу природно-заповідного фонду і тому риболовля тут заборонена.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня на узбережжі Кінбурнської коси, в акваторії національного парку «Білобережжя Святослава», відпочивальники виявили 8 загиблих дельфінів. На тілі одного з них були помітні сліди від дробу. На думку фахівців, такого масового випадку одночасної загибелі дельфінів у цих місцях ніколи раніше не було.

Міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ створив комісію зі з`ясування причин загибелі дельфінів.

15 липня заступник голови комісії, заступник начальника Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Олексій КУЗЬМЕНКО повідомив, що дельфіни, знайдені мертвими на узбережжі Кінбурнської коси, загинули не від вогнепальних поранень.

За його словами, члени комісії знайшли і обстежили останки 5 загиблих дельфінів і 1 афаліни. У результаті обстеження в тілі одного з дельфінів були виявлені 5 дробин, які передали в Очаківський райвідділ міліції для експертизи.

«Місце знаходження дробин - нижня щелепа дельфіна - вказує на те, що стріляли вже в мертвого дельфіна», - зазначив А.КУЗЬМЕНКО.

За його словами, трупи дельфінів, що залишилися, не мають видимих ушкоджень, що дозволяє припустити, що загинули вони не від пострілів. Визначити ж точну причину загибелі тварин у даний час неможливо, оскільки трупи сильно розклалися.