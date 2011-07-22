Fitch поліпшило прогноз 8 українських банків (список)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch поліпшило прогноз щодо рейтингів вісьмох українських банків зі "стабільного" до "позитивного" на тлі аналогічної дії щодо суверенного рейтингу України, зазначається в повідомленні агентства.

Fitch поліпшило прогноз рейтингів Укрсиббанку, Укрсоцбанку, Банку Форум (Forum), Прокредит Банку Україна (ProCredit Україна), Правекс-банку і ВТБ Банку (Україна), а також Укрексімбанку і Ощадбанку.

Раніше у четвер Fitch поліпшило прогноз суверенного довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті до "позитивного" зі "стабільного".

Fitch тоді підтвердило довгострокові суверенні рейтинги держави на рівні "B" і короткостроковий РДЕ - також на рівні "B".

"Стеля" рейтингу країни була підтверджена на рівні "B".

Перегляд прогнозу відображав те, що дефіцит бюджету України значно знижується в 2011 році завдяки економічному відновленню і скороченню витрат.

У липні, зазначає РІА "Новости", уряд України дістав схвалення від парламенту на проведення непопулярної пенсійної реформи, що, на думку експертів Fitch, підтверджує націленість на вирішення середньострокових фіскальних завдань і здійснення принаймні частини реформ, обговорених з МВФ.