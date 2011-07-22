Межі земельних ділянок будуть позначені по-новому

Межі земельних ділянок закріплюватимуться новими межовими знаками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» уклало угоду з переможцем конкурсу ТОВ «Інвестеко” на виготовлення 50 млн. пластмасових межових знаків за 4,9 млрд. грн. Підрядчик протягом п`яти років поставлятиме 27 філіалам ДЗК необхідну кількість знаків, як це передбачено графіком, який уточнюватиметься відповідно до потреб і замовлень.

У прес-службі відзначили, що новий межовий знак складається з чотирьох деталей, може встановлюватися на землі, на дорозі і на будівлі. Кожен складова частина межового знаку містить металевий маркер, який матиме унікальний індивідуальний номер, штрих-код. Знак має спеціальні розпірки, які перешкоджають його переміщенню. Вартість знаку становитиме 98 грн. за одиницю.

У відомстві уточнили, що дотепер землевпорядники і землекористувачі встановлювали дерев`яні, іноді бетонні стовпчики або ж металеві стрижні, які були недовговічними і легко переміщуваними, що призводило до численних земельних суперечок.