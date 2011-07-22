Київрада дасть місце на кладовищах усім конфесіям

Восени на сесію Київради буде внесене питання про виділення приміщень на кладовищах священикам Української православної церкви Московського патріархату, УПЦ Київського патріархату та Київської Архиєпархії Української греко-католицької церкви, які мають намір надавати безкоштовні консультації громадянам з організації похорон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Відповідну пропозицію комісії Київради з питань культури та туризму щодо надання права мати представництво на цвинтарях всім конфесіям підтримала комісія Київради з питань власності.

«Найближча сесія відбудеться аж у вересні, тому представники інших церков, які теж вбачають необхідність мати пункти консультування на цвинтарях, мають час звернутись до Київради. Наша головна мета, щоб у важкий момент підготовки похорону зробити все можливе, щоб полегшити підготовку родинам померлих до похорон. Крім того, не допустити ніяких преференцій якійсь із релігійних громад, а зробити все можливе для того, щоб можливості віруючих кожної віри були рівними», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

У прес-службі нагадали, що на останньому засіданні Київради розглядався проект рішення, згідно з яким Свято-Іллінська парафія УПЦ Московського патріархату мала отримати на всіх кладовищах столиці приміщення в оренду для надання консультацій щодо проведення поховального обряду. Проект рішення підтримали переважно депутати від Партії регіонів. Рішення не було прийнято.