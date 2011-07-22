Скажений собака «поклав» у лікарню 10 людей

У Тернопільській області госпіталізовано 10 осіб, які контактували із скаженим собакою.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, 13 липня у селі Колодіївка Підволочиського району собака вкусив 10-річну дівчинку. Наступного дня батьки з потерпілою звернулись у травматологічне відділення лікарні міста Скалат, звідки після обстеження їх скерували у центральну районну лікарню смт Підволочиськ, повідомивши про інцидент районну санепідемстанцію.

У ніч на 18 липня собака здох, після чого був відправлений матеріал у ветеринарну лабораторію Тернополя. 18 липня ветеринари дали висновок, що у собаки виявлений сказ.

Наступного дня районною санепідемстанцією було проведено дезінфекцію господарства, у якому проживають потерпілі, а 20 липня районною ветеринарною лікарнею проведено щеплення усіх тварин, які, зі слів очевидців, мали контакт з інфікованим собакою.

21 липня було госпіталізовано 10 осіб, які контактували з інфікованою твариною. На даний момент вони проходять курс вакцинації від сказу.