Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9960/8,0000, на 12:00 ціни знизилися 7,9925/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2887/91, на 12:00 ціни знизилися 0,2884/87. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 27,7015 (-0,2584).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4393/95, змінюючись у достатньо вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,5350/11,5425, на 12:00 ціни пішли вниз 11,5110/11,5190.