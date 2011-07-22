Держборг України зріс ще на 4%

Державний і гарантований державою борг України на 30 червня 2011 року становив 479 млрд. 754 млн. 656,41 тис. грн., або 60 млрд. 177 млн. 697,32 тис. дол., що на 4,1% більше від показника на кінець травня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 червня 2011 р. становив 304 млрд. 799 млн. 108,68 тис. грн. (63,53% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 38 млрд. 232 млн. 267,8 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 174 млрд. 955 млн. 547,73 тис. грн. (36,47%), або 21 млрд. 945 млн. 429,52 тис. дол.

Державний борг України на кінець червня 2011 р. становив 364 млрд. 308 млн. 965,2 тис. грн. (75,94%), або 45 млрд. 696 млн. 845,97 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 202 млрд. 953 млн. 094,7 тис. грн. (42,3%), або 25 млрд. 457 млн. 282,68 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 161 млрд. 355 млн. 870,5 тис. грн. (33,63%), або 20 млрд. 239 млн. 563,29 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 445 млн. 691,21 тис. грн. (24,06%), або 14 млрд. 480 млн. 851,35 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 101 млрд. 846 млн. 013,98 тис. грн. (21,23%), або 12 млрд. 774 млн. 985,12 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 599 млн. 677,23 тис. грн. (2,83%), або 1 млрд. 705 млн. 866,23 тис. дол.

У січні-червні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 47 млрд. 459 млн. 905,2 тис. грн. (10,98%). Державний зовнішній борг збільшився на 21 млрд. 139 млн. 777,69 тис. грн. (11,63%), здебільшого за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) 2010 року на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики 2011 року на 2,75 млрд. дол. Державний внутрішній борг виріс на 19 млрд. 693 млн. 772,44 тис. грн. (13,9%), здебільшого за рахунок випуску ОВДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз України» на суму 8,5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн., ВАТ «Ощадбанк» на суму 604 млн. грн. і АТ «Укргазбанк» на суму 4,3 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 626,36 млн. грн. (6,09%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію коштів (єврооблігації) в обсягу 690 млн. дол. США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06.02.2011 №104 і від 06.04.2011 №387.

При цьому у червні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 18 млрд. 966 млн. грн. здебільшого, за рахунок випуску облігацій зовнішньої держпозики на 1,25 млрд. дол., збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн., капіталізації ВАТ «Ощадбанк» на 604 млн. грн. і АТ АБ «Укргазбанк» на 4,3 млрд. грн.