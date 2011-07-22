Морякам ЧФ повернуть вкрадені в Севастополі гроші

Російськім морякам повернуть гроші, вкрадені шахраями з їх зарплатних карток у Севастополі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-секретаря командувача Чорноморським флотом.

У ніч на 18 липня в Севастополі зловмисники зняли з рахунків кількох вкладників банку ВТБ значні суми. Постраждали військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, які напередодні одержали грошові премії.

Сьогодні командувач ЧФ віце-адмірал Олександр Федотенков провів робочу зустріч з керівництвом "ПАТ "ВТБ Банк" місто Київ", на якій, зокрема, обговорювався цей інцидент.

"Банкіри запевнили командування флоту, що практично всі гроші, викрадені групою шахраїв з зарплатних карток чорноморців, банк уже відшкодував, також іде робота з екстреної заміни банківських електронних карток", - сказав співрозмовник агентства.

Також керівники української філії банку розповіли адміралу про результати розслідування цього інциденту.