У топ-10 вузів України на перших місцях Львів (список)

Станом на 11.00 годину 22 липня 2011 року, кількість поданих заяв абітурієнтів про вступ до вищих навчальних закладів становить понад 710 тисяч.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Як зазначається у повідомленні, кількість перевірених атестатів абітурієнтів становить 215 тисяч.

Зокрема найбільше подано заяв до Національного університету «Львівська політехніка» – 22 тис. 700, на другому місці Львівський національний університет імені Івана Франка – 21 тис. 700 заяв, на третьому - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (20 тис. 500).

До десятки вишів, в які подано найбільше заяв, також увійшли: Національний технічний університет України «КПІ» (20 тис. 400), Національний авіаційний університет (19 тис. 500), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (16 тис.), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (12 тис.), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (11 тис. 600), Волинський національний університет імені Лесі Українки (10 тис.) та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (10 тис.).

Як зазначили у прес-службі, зареєстровано 1,9 млн. відвідувачів інформаційної системи «Конкурс» з 93 країн, переглядів сторінок системи «Конкурс» 38 млн., середній час перебування на сайті: 13 хвилин.