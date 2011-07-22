За хабар затримано керівника приймальної комісії інституту
23:10, 22 липня 2011Суспільство
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Повідомляє тернопільська прокуратура
У Тернопільськй області за одержання хабара затримано заступника директора Інституту підприємництва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, заступник директора інституту як заступник голови приймальної комісії отримав від жителя Львівської області хабар у сумі 2 тис. доларів за сприяння у вступі його дочки до навчального закладу.
Прокуратурою Чортківського району порушено кримінальну справу за фактом вимагання та отримання хабара за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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