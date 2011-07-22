За удар пилкою на 3 роки засуджено старшого прапорщика

На Львівщині до 3 років позбавлення волі засуджено старшого прапорщика, який побив військовослужбовця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Пустомитівським районним судом Львівської області 19 липня 2011 року за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.424 Кримінального кодексу України, засуджено до 3 років позбавлення волі без позбавлення військового звання військовослужбовця однієї з військових частин старшого прапорщика Д.

Установлено, що 23 липня 2010 року під час прибирання території військового містечка, старший прапорщик Д. застосував фізичне насильство до підлеглого - він завдав підлеглому декілька ударів рукою, пилкою та древком коси.

Кримінальну справу розслідувано та державне обвинувачення підтримано військовою прокуратурою Львівського гарнізону.