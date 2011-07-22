За удар пилкою на 3 роки засуджено старшого прапорщика

23:32, 22 липня 2011
Суспільство
2841 0

Без позбавлення військового звання

На Львівщині до 3 років позбавлення волі засуджено старшого прапорщика, який побив військовослужбовця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Пустомитівським районним судом Львівської області 19 липня 2011 року за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.424 Кримінального кодексу України, засуджено до 3 років позбавлення волі без позбавлення військового звання військовослужбовця однієї з військових частин старшого прапорщика Д.

Установлено, що 23 липня 2010 року під час прибирання території військового містечка, старший прапорщик Д. застосував фізичне насильство до підлеглого - він завдав підлеглому декілька ударів рукою, пилкою та древком коси.

Кримінальну справу розслідувано та державне обвинувачення підтримано військовою прокуратурою Львівського гарнізону.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter