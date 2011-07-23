Порушено справу проти екс-голови Фонду майна Криму

Кримська прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього голови Фонду майна АРК і двох посадовців за фактом заниження орендної ставки при передачі в користування майнового комплексу колишнього радгоспу-заводу "Коктебель", повідомляє у п`ятницю прес-служба Генпрокуратури України.

"Встановлено, що посадовці Фонду майна АР Крим, діючи на користь орендаря, зумисно занизили ставку орендної плати за користування базою виноробницького підприємства, внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти у розмірі 9,5 мільйонів гривень (близько 1,2 мільйонів доларів)", - йдеться в повідомленні.

Слідство у цій справі доручене прокуророві Київського району міста Сімферополя.