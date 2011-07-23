На Кіровоградщині зустрінуть 240-річчя генерала Раєвського

В Кіровоградській області на початку вересня цього року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 240-й річниці народження національного героя кількох країн, учасника російсько-французької війни 1812-го року Миколи Раєвського.

Як передає кореспондент УНІАН, в Кіровоградській облдержадміністрації відбулось засідання організаційного комітету, присвячене даному питанню.

Попередньо відомо, що участь у заходах візьмуть близько 50 науковців з України, Російської Федерації, Республіки Сербія. Також запрошено послів цих держав.

Програма конференції включатиме проведення пленарного засідання в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. Винниченка та презентацію майбутнього історико-архітектурного заповідника родини Раєвських в с. Розумівка Олександрівського району.

Крім секційних засідань, планується підписання тристороннього Меморандуму спільних намірів щодо розвитку заповідника.

За інформацією організаторів, бюджет проведення конференції складе близько 300 тис. грн. Водночас, вирішено звернутись до відомих підприємців області з проханням про спонсорську допомогу.

Усипальниця родини Раєвських – пам`ятник історії та архітектури, історико-культурний заповідник, розташований у селі Розумівка на Кіровоградщині. В усипальниці поховані генерал М.Раєвський, його донька - Софія та онук Микола Раєвський-молодший. Ще одне поховання досі не ідентифіковане.

У 1833 році тут була закладена Свято-Хрестовоздвиженська церква.