Дружинники затримали крадія гаманців у храмі

Членами громадського формування “Бастіон” під час охорони громадського порядку на території Покровського собору в Севастополі затримали 17-річного зловмисника, який намагався викрасти гаманець з сумки парафіянки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю, до чергової частини Ленінського райвідділу міліції за два дні до затримання надійшла заява від немолодої жінки. Постраждала скаржилася на те, що, перебуваючи на вранішній службі в Покровському соборі, залишила без нагляду сумку, а через деякий час її ніде не знайшла. Жінка втратила мобільний телефон, гаманець з невеликою сумою грошей і пенсійне посвідчення.

Того дня голова громадського формування Олександр СТРАШКОВ помітив хлопця, з вигляду якого було помітно, що до церкви він прийшов не молитися. Колишній міліціонер припустив, що зловмисник повернеться на місце злочину. Так і сталося. Хлопець знову з`явився в соборі вранці. Перебуваючи на чергуванні, члени громадського формування одразу почали стежити за підозрюваним. Вибравши об`єкт злочину: залишену без нагляду сумку, - зловмисник спробував витягнути гаманця. Під час крадіжки його й затримали.

Зловмисника передали дільничному інспектору міліції і доставили в Ленінського РВ УМВС України в місті Севастополі. Як з`ясувалося, хлопець є уродженцем Києва. Перед Севастополем він уже «гастролював» в Євпаторії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).

Перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів.