Донецька міськрада продає ділянку під сміттєспалювальний завод

Донецька міська рада винесла постанову про продаж за 4 млн. 664,95 тис. грн. земельної ділянки несільськогосподарського призначення під будівництво і подальшу експлуатацію сміттєспалювального заводу в Пролетарському районі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на сесії міськради.

Земельну ділянку, площею 93,299 тис. кв. метрів, вирішено продати товариству з обмеженою відповідальністю «Екоенерджи Донецьк» «для будівництва і подальшої експлуатації підприємства з виробництва енергії з відходів». Ціна ділянки землі виходила з вартості одного квадратного метра, що становить 50 грн.

Таке рішення депутати ухвалили, незважаючи на акцію протесту жителів Пролетарського району, що проходила сьогодні під будівлею міськради, проти будівництва заводу. Коментуючи ухвалене сесією рішення, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО запевнив, що сміттєспалювальний завод, аналоги якого вже існують в Європі, «буде безпечний».

«Проект будівництва має бути завершено і затверджено в четвертому кварталі цього року», - сказав мер.