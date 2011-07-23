У Севастополі проведуть "народний кастінг"

До Севастополя 25 липня прибудуть три нових тролейбуси - машини виробництва Львівського автозаводу, корпорації «Богдан», а також підприємства «Південмаш», а наступного дня вони будуть виставлені на площі Нахімова на «загальний огляд» з метою вибору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на нараді голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА. «Як і замислювалося, тролейбуси будуть виставлені на огляд, поряд перебуватимуть фахівці підприємств-виробників - вони проведуть презентацію машин, розкажуть про їх переваги, особливості. А севастопольці висловлюватимуть свою думку. Ми навіть проведемо “народне голосування”, наприклад, тролейбусними квитками. Словом, обиратимемо кращий тролейбус усім містом», - сказав В.ЯЦУБА і додав: «Кошти на закупівлю машин є - 20 мільйонів гривень».

Голова МДА висловив упевненість, що вже цього року почнеться оновлення тролейбусного парку міста. «Ця робота буде продовжена, завдання - повністю відновити парк підприємства “Севелектроавтотранс”. Нагадую, тролейбус для нас – громадський транспорт №1», - наголосив В.ЯЦУБА.