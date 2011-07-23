В МВС відчули нагальну потребу обговорити проблему катувань у міліції

У першому півріччі нинішнього року органами внутрішніх справ було порушено 354 карні справи за протиправні дії працівників міліції, 60% з них – порушено з ініціативи відомства.

Такі дані навів начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС Юрій КАЗАНСЬКИЙ у ході засідання Громадської ради у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, приводом для зібрання консультативно-дорадчого органу послугувала нагальна потреба обговорення стану проблем катувань в органах внутрішніх справ. Аби з’ясувати об’єктивну картину дійсності, Громадська рада ініціювала зустріч представників органів прокуратури, Адміністрації Президента, Міністерства внутрішніх справ та правозахисних організацій, зазначається у повідомленні.

Поштовхом до «викривальних» публікацій у ЗМІ послугували дані моніторингу, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень спільно з Харківською правозахисною групою. Їх арифметика така: за 2010 рік від насильства міліції постраждало близько 800 тисяч осіб, зазначили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України і наголосили, що будь-яка статистика, «вирвана» з контексту, не може свідчити про об’єктивну ситуацію.

«Так сталося і цього разу: у гонитві за «гарячими» фактами журналісти не з’ясували, звідки конкретно взялась ця цифра. Нагода прояснити цю ситуацію трапилась представникові Харківської правозахисної групи Олегу МАРТИНЕНКУ, якого запросили на зібрання Громадської ради при МВС. Як один із розробників цього дослідження, Олег Анатолійович зазначив: 800 тисяч – це так звана оціночна категорія, що, по суті, допускає частку суб’єктивного. Ця арифметика не ґрунтується на конкретних заявах до органів прокуратури чи навіть правозахисних організацій, її висновок базується лише на судженнях опитаних», - говориться в повідомленні і зазначається, що свої дані надали і представники органів прокуратури. Так, за їх даними, за минулий рік надійшло 6817 повідомлень громадян про неправомірні дії міліції. Левова частка з них не знайшла свого підтвердження, а за 100 було порушено кримінальні справи. Відтак, реальні задокументовані дані – це менше 1% від даних соціологічного дослідження.

Начальник Департаменту міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК, звертаючись до представників Громадської ради, навів ось такий приклад. У вищезгаданому соціологічному дослідженні була обнародувана цифра: 6 смертей у ІТТ, цифра ж Міністерства внутрішніх справ більша – 15. Щоправда, слід уточнити, що кримінальні справи за жодним з цих випадків не порушувалися: з них 4 – самогубства, інші – смерть унаслідок хронічних захворювань.

На завершення зібрання представники Громадської ради на чолі з головою Правління Едуардом БАГІРОВИМ визнали за доцільне збиратись для контролю цього питання щоквартально.