22-річна українка продала у сексуальне рабство чотирьох жінок

У місті Краматорськ Донецької області в результаті реалізації оперативної інформації затримано 22-річну місцеву жительку, яка продала у сексуальне рабство чотирьох жінок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, попередньо встановлено, що в листопаді минулого року та в січні цього року затримана під приводом працевлаштування вивезла до Федеративної Республіки Німеччини чотирьох жительок вказаного міста (1977-1990 р.н., усі без постійного місця роботи), де продала їх сутенерам для сексуальної експлуатації.

Потерпілих повернено в Україну.