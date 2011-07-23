На Харківщині стався масовий мор риби

У Люботині Харківської області у місцевому ставку стався масовий мор риби.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

За даними екоінспекції, 21 липня зафіксовано загибель більш як 13 тисяч особини карася, 165 товстолобиків, одного білого амура. Збитки, завдані рибному господарству, перевищують 3,8 млн. грн.

Під час обстеження водойми спеціалісти Держекоінспекції джерел потрапляння стічних вод до ставка не виявили. За попередніми результатами дослідження відібраних проб води, перевищень нормативів граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено. Показники вмісту кисню у ставку також знаходяться в межах норми.

Матеріали передано до Харківської міжрайонної прокуратури.