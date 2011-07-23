У Севастополі росте злочинність

У Севастополі в першому півріччі кількість зареєстрованих злочинів зросла на 34,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема кількість тяжких і особливо тяжких зросло на 27,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Управління – начальник міліції громадської безпеки УМВС України в місті Севастополі полковник міліції Сергій ПОМЄЛКОВ на брифінгу у п'ятницю.

Також, за інформацією С.ПОМЄЛКОВА, із січня по червень зареєстровано 13 навмисних убивств і 20 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Він зазначив, що в УМВС виконуються вимоги профільного міністерства щодо посиленняванню контролю питань обліково-реєстраційної дисципліни, на сьогодні в управлінні реєструються всі без винятку повідомлення і заяви громадян.

Як додав С.ПОМЄЛКОВ, сьогодні практично за кожною п'ятою заявою або повідомленням кримінального характеру прийняте рішення про порушення кримінальних справ, питома вага прийнятих рішень про порушення кримінальної справ за останні п'ять років зросла із 16,6% в 2007 році до 20,8% цього року (в середньому по Україні – 14,7%).

Як підкреслив заступник начальника УМВС, завдяки зусиллям працівників міліції міста істотних ускладнень оперативного становища протягом першого півріччя не відбулося.