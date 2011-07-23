Дівчата, через яких поставили на вуха міліцію Києва, знайшлися

Дві 13-річні дівчинки, які зникли сьогодні вночі в Києві, знайдені живими і здоровими.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв'язків Головного управління МВС України в місті Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, своє зникнення пояснюють тим, що вирішили погуляти, попити пиво, боялися йти додому, припускаючи, що їх сваритимуть батьки, тому гуляли по району, були біля ресторану «Хата рибака», біля озера «Сонячне», промокли під дощем, ховалися по під'їздах, а з 12 ночі до 6-ї ранку знаходилися у знайомого 30-річного чоловіка, з яким дружить одна з дівчат.

Дівчат усю ніч шукали близько 500 працівників міліції, до пошуку начальник київської міліції Олексій КРИКУН підключив усі оперативні служби, включаючи карний розшук.

Батьки запевнили, що діти так вчинили вперше, і сподіваються, що вони зроблять відповідні висновки і так більше не робитимуть.

Разом з тим, міліція занепокоєна зв'язком однієї з дівчат із 30-річним чоловіком, працівників правоохоронних органів зацікавило, чому дорослий чоловік, у якого вони перебували вночі, не порекомендував їм усе-таки піти додому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о другій годині ночі в Дарницьке управління київської міліції звернулися батьки двох 13-річних дівчат із заявами про їхнє зникнення.

Міліції було відомо, що останній раз дівчат бачили біля ресторану «Хата рибака» з чоловіком приблизно 30 років, особу якого зараз встановлюють органи міліції.

Міліція зверталася до всіх, хто був близько опівночі біля «Хати рибака» і бачив дівчат, зателефонувати на номер 102.