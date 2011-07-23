На Буковині підприємець узяв у заручники іноземця

У Чернівецькій області в результаті проведення спеціальної операції затримано 47-річного жителя міста Чернівці, приватного підприємця, який з метою вимагання грошей утримував у заручниках іноземця

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, попередньо встановлено, що підприємець на вулиці захопив 37-річного іноземного громадянина (має посвідку на проживання в Україні), на власному автомобілі вивіз його до свого готельного комплексу, де утримував у підвальному приміщенні й вимагав повернення грошового боргу. Заручника звільнено.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).