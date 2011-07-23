Британську співачку Емі Вайнхаус знайшли мертвою в своєму будинку в Кемдені, в північному Лондоні. Про це з посиланням на офіційну заяву поліції, повідомляє AFP. Поліцейські підкреслили, що їх викликали до будинку Вайнхаус медики. Причини смерті виконавиці встановлюються. Як відомо, 28-річна співачка всі роки своєї кар`єри мала серйозні проблеми з наркотиками й алкоголем.

Останні новини про співачку стосувалися відміни її європейських гастролей, запланованих на літо 2011 року. Тур почався з виступу в Сербії, на яке Вайнхаус вийшла в стані сильного алкогольного сп`яніння. Після цього менеджери співачки ухвалили рішення про відміну двох наступних шоу, а потім і всього турне.

Лента.ру