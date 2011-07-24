Українці масово ринулись у ломбарди

Кредитні спілки скорочують свій кредитний портфель, а ломбарди – тільки нарощують. Про це заявила заступник голови Держкомісії по регулюванню ринків фінансових послуг Валентина Левченко під час круглого столу «Чому економіці досі бракує кредитів?», який 20 липня організувала ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

Як розповіла В. Левченко, обсяг позик, виданих кредитними спілка, скоротився з 6 млрд грн. в 2008 році до 2,6 млрд грн. за підсумками першого кварталу 2011 року – 2,6 млрд грн. Що ж до ломбардів, то в 2008 році обсяг їх кредитного портфелю становив 2 млрд грн., в 2009 році – 3,5 млрд грн., в 2010 році – 5,5 млрд грн. За підсумками І півріччя 2011 року кількість ломбардів збільшилася до 444.

Представник Держфінпослуг констатувала, що на сьогодні кредитні ставки в кредитних спілках упали. Водночас вивести середні параметри по ринку проблематично з огляду на строкатість пропозицій в різних групах учасників ринку. За словами В. Левченко, у випадку локальних структур, які працюють у межах невеликої адміністративно-територіальної одиниці, де дійсно діють принципи кооперації, взаємної довіри, є кредити зі ставкою і до 20%.

За даними заступника глави Держфінпослуг, середня ставка за ломбардними кредитами у минулому році становила 250% річних; у поточному ж році вона несуттєво, але знизилася – до 216% річних за підсумками І кварталу. «Відсоток регулюється попитом і пропозицією. На ці відсотки громадяни йдуть. Специфіка кредитів – короткостроковість. Грає роль також їх доступність і простота оформлення», — зауважила В. Левченко.

За словами В. Левченко середній розмір кредиту в ломбардах – 600 грн. Погашення кредитів за рахунок заставного майно відбувається рідко – у 2010 році таким чином гасилися кредити лише на 450 тис грн.

ZN.UA