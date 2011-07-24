У замку «Ластівчине гніздо» створюють музей

У палаці-замку «Ластівчине гніздо» біля Ялти створюють музей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, в замку відкрилася виставка «Чарівний мир Архипа Куїнджі», на якій представлено знамениту картину художника «Місячна ніч на Дніпрі».

Перший віце-прем'єр Криму Павло БУРЛАКОВ відзначив, що в «Ластівчиному гнізді» тепер проводитимуться художні виставки і творчі вечори, оскільки палац-замок цього року став об'єктом культурно-туристичної сфери.

Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК вважає, що створення музею на базі «Ластівчиного гнізда» буде стимулом культурного відродження Криму, а також дозволить залучити більше туристів.

«Цей палац вартий того, щоб його бачили кримчани і гості півострова», - сказав М.КУЛИНЯК, який приїхав на відкриття виставки А.Куїнджі.

Як повідомляв УНІАН, замок «Ластівчине гніздо» у готичному стилі побудовано в 1912 році на прямовисній 40-метровій Аврориній скелі неподалік від Ялти як дачу нафтопромисловця барона фон Штейнгеля.

Будівлю палацу в 2002 році було передано в оренду компанії «Ялта-Верона». У замку розміщено ресторан.

Парламент Криму у лютому 2011 року схвалив передачу «Ластівчиного гнізда» з комунальної власності Ялти до складу майна республіки. Уряд автономії підготував проект створення на базі замку виставкового центру.