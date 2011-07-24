Донеччанка возила в Москву дітей для заняття проституцією

Прокуратурою Донецької області з обвинувальним висновком направлена до суду кримінальна справа стосовно 55-річної жительки регіону, яка вивозила в Москву неповнолітніх, зокрема і своїх дочок, і змушувала їх займатися проституцією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

За словами старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Павла ВАСЕНКОВА, під час досудового слідства було встановлено, що підсудна діяла в змові з громадянином Російської Федерації. Жінка періодично привозила в Москву молодих дівчат для надання останньому послуг сексуального характеру, за що одержувала грошову винагороду від 15 до 20 тис. російських рублів (від 3 до 4 тис. грн.) за одну жертву.

«Серед потерпілих було троє дочок 55-річної сутенерки, молодшій з яких на той момент було 12 років», - сказав П.ВАСЕНКОВ.

Слідством доведено 7 епізодів з ознаками складу злочинів, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.303 Кримінального кодексу України (сутенерство або змушення людини до проституції).

Добропільський міський суд розгляне справу по суті, йдеться в повідомленні.