На сході та заході України очікуються дощі, грози

Завтра вночі у східній частині України, у Карпатах та Прикарпатті, вдень у західних областях очікуються дощі, місцями грози, шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, у Криму до 22°, вдень 24-29°, у південній частині та східних областях 29-34°; на крайньому заході вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-28°, в районі Одеси 19°; у Дніпрі біля Києва 23°.