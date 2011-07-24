Сьогодні на Тернопільщині у Хоросткові Гусятинського району предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ освятив церкву святих Володимира і Ольги.

Як передає кореспондент УНІАН, архиєрейська літургія та освячення храму відбулося з нагоди церковного свята рівноапостольної княгині Ольги. Участь у літургії взяли керівники обласної та районної влади, прихожани храму. Усім учасникам богослужіння предстоятель УПЦ КП уділив своє благословення.

«Я завжди тішуся, коли приїжджаю на Тернопільщину, мені приємно, що тут щиро зустрічають», – цитує Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА прес-служба облдержадміністрації.