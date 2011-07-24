Міліціонер на смерть збив пенсіонерку і втік з місця ДТП

18:33, 24 липня 2011
Суспільство
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"Мерседес" знайшли в одному з дворів

У Тернополі правоохоронець на кермом автомобіля на смерть збив пенсіонерку і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожно-транспортна пригода сталася вчора ввечері. Сьогодні вранці правоохоронці знайшли автомобіль марки «Мерседес» в одному із дворів міста.

Як з’ясувалося, за кермом був співробітник Тернопільського міського відділу міліції, який перебував поза службою.

Старшого лейтенанта міліції уже звільнено з органів внутрішніх справ. Зібрані матеріали передано у прокуратуру Тернополя для подальшого розслідування обставин ДТП.

 

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