Міліціонер на смерть збив пенсіонерку і втік з місця ДТП
18:33, 24 липня 2011Суспільство
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"Мерседес" знайшли в одному з дворів
У Тернополі правоохоронець на кермом автомобіля на смерть збив пенсіонерку і втік з місця ДТП.
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожно-транспортна пригода сталася вчора ввечері. Сьогодні вранці правоохоронці знайшли автомобіль марки «Мерседес» в одному із дворів міста.
Як з’ясувалося, за кермом був співробітник Тернопільського міського відділу міліції, який перебував поза службою.
Старшого лейтенанта міліції уже звільнено з органів внутрішніх справ. Зібрані матеріали передано у прокуратуру Тернополя для подальшого розслідування обставин ДТП.
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