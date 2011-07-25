Найвища людина Росії не може ходити

Найвища людина Росії, ветеран баскетболу Олександр Сизоненко потерпає від тяжкої хвороби в своїй кімнаті в комунальній квартирі в Санкт-Петербурзі. Близько місяця тому колишній баскетболіст, кістки якого вражені остеопорозом, впав у себе удома і не зміг піднятися.

Друзі О.Сизоненка викликали лікарів, колишньому спортсменові мали зробити операцію. Проте під час хірургічного втручання у нього відкрилася сильна кровотеча, і медики вирішили обмежитися консервативним лікуванням.

В результаті О.Сизоненко не в змозі ходити навіть на милицях, повідомляє радіо "Эхо Москвы". За словами очевидців, він лежить, не встаючи, в своїй кімнаті. Доглядати за ним цілодобово нікому.

Олександр Олексійович Сизоненко народився 20 липня 1959 р. в селі Запоріжжя в Херсонській області. З 1976 по 1978 рр. виступав на позиції центрового за ленінградський БК "Спартак", а в 1980-х роках - за куйбишівській "Будівельник", який зміг вивести у вищу лігу чемпіонату СРСР.

За різними даними, зріст О.Сизоненка від 237 до 245 сантиметрів, він вважається найвищою людиною Росії.