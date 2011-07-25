Співробітниця банку привласнила 6,5 мільйона
12:34, 25 липня 2011Суспільство
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В Одеській області
В Одеській області викрито співробітницю банку, яка, шляхом підробки платіжних доручень, привласнила 6,5 млн. грн.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, органами слідства МВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
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