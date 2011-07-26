Обама ухвалив санкції проти «братви» з СНД

Президент США Барак ОБАМА підписав розпорядження, яке вводить санкції щодо великих світових злочинних угруповань, зокрема з країн СНД. Розпорядження розміщене на сайті Білого дому, повідомляє Лента.ру.

Активи злочинних угруповань в США, згідно з документом, буде заморожено. З них власникам заборонено здійснювати ділові операції.

У розпорядженні перераховуються чотири великі злочинні співтовариства, щодо яких вводяться санкції. Це діюча здебільшого на території колишніх радянських республік "братва" (The Brothers’ Circle), неаполітанська "Каморра", японська якудза і мексиканське угруповання "Зетас" (Los Zetas).

На сайті Міністерства фінансів США цим угрупованням дається коротка характеристика. Так, зазначається, що до складу "братви" входять не лише представники угруповань з пострадянських республік, а й злочинці з Близького Сходу, Африки і Латинської Америки.

Як зазначається у розпорядженні Президента США, діяльність великих злочинних угруповань досягла таких масштабів, що стала загрожувати стабільності світової економічної і політичної системи.