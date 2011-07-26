Імпортний елітний алкоголь виявився в Україні поза законом

Половина елітного імпортного алкоголю в країні стала нелегальною. З початку місяця податківці почали застосовувати норму Податкового кодексу, згідно з якою дата випуску продукції має збігатися з датою випуску акцизних марок, пише «КоммерсантЪ-Украина».

«З початку минулого місяця податківці почали застосовувати норму Податкового кодексу, яка вимагає, щоб дата випуску продукції збігалася з датою випуску акцизної марки. Отже, сьогодні на законних підставах не можна продати жодної пляшки витриманого коньяку, з полиць має бути вилучено весь віскі, потрібно забути про будь-які вина, випущені до 2011 року. Мінімальний термін витримки віскі і коньяку – три роки, столового вина – рік, марочного – два. Витримки не потребують тільки горілка і українські вина нижнього цінового сегменту», — неофіційно сказав один з імпортерів.

За оцінками постачальників, річний обсяг ввезення елітного алкоголю оцінюється в 1 млрд. грн. Лише половина цієї продукції випущена поточного року. Норма, що вимагає збігу дат розливу і випуску марки, міститься у ст. 226 п. 9 Податкового кодексу, який набрав чинності з початку цього року. Її невиконання карається конфіскацією і штрафом у розмірі 100% вартості продукції.

Постачальники не чекали, що податківці трактуватимуть норму і щодо дорогого імпортного алкоголю.

«Норма приймалася для того, щоб вітчизняні виробники не клеїли на продукцію цього року дешевші торішні марки, випущені ще до підвищення акцизу», – говорить менеджер з імпорту компанії «Вінфорт» Павло ГЛАЗОВ.

Тим часом податківці не вважають за потрібне зменшувати перевірки.

«Закон є закон, і його потрібно виконувати. Якщо імпортери знали, що ввозитимуть алкоголь 2005 року, то вони ще тоді мали потурбуватися про те, щоб закупити марки. А зараз невідповідна марка може зацікавити силові відомства», – сказали у ДПС.

Яким чином податкова і імпортери виходитимуть з ситуації, поки незрозуміло.

«Імпортери компенсують нам виписані штрафи, однак продукцію опечатано», - говорить співвласник мережі «Фуршет» Ігор БАЛЕНКО.

У ДПС відзначають, що якщо імпортерам щось не подобається, то вони можуть оскаржити дії фіскального органу в суді. Самі імпортери на суди не розраховують.