Начальника Одеського морпорту звільнили під заставу

Центральний районний суд Сімферополя звільнив з-під варти начальника державного підприємства «Одеський морський торговий порт» Миколу ПАВЛЮКА, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, під заставу в 180 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив представник прокуратури.

За його інформацією, таке рішення суд ухвалив 25 липня.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Криму, М.ПАВЛЮКА затримали 22 липня за підозрою у незаконній витраті більш як 170 тис. грн. на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса».

Кримінальна справа була порушена за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.