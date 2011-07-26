Голову Демпартії України посадили на 8 років

Київський районний суд Сімферополя засудив двох керівників кредитної спілки «Южний» - колишнього депутата Верховної Ради Криму Сергія КАЗАЧЕНКА і гендиректора «Південної енергетичної компанії» Валерія ВОЛКОВА - до 8 і 7 років в`язниці, відповідно, за аферу з вкладами.

Про це повідомляє прес-служба Управління МВС України в АРК.

Їм пред`явлені звинувачення за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснені у великих розмірах.

У справі проходили ще двоє колишніх керівників кредитної спілки «Южний». Їх звинувачували за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Вони засуджені до трьох років позбавлення волі умовно.

«Постраждалими визнано близько 1 400 осіб. Вдалося довести, що посадовці КС «Южний» викрали грошові кошти на суму 4 мільйони 31 тисяча гривень», - йдеться у прес-релізі. Загальна сума збитку, заявленого позивачами, перевищує 65 мільйонів гривень.

Суд також ухвалив стягнути з підсудних 4 мільйони гривень у рахунок погашення нанесеного вкладникам збитку і вирішив позбавити В.ВОЛКОВА майна.

Постраждалі збираються оскаржити винесене 25 липня рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, кредитна спілка «Южний» була створена у 2001 році, активні дії з прийому вкладів здійснювала з 2006 по 2008 рік. Восени 2009 року до міліції стали надходити звернення незадоволених вкладників. Вони заявили, що внесли до кредитної спілки гроші - і не одержали ані дивідендів, ані вкладів.

Навесні 2010 року було порушено кримінальну справу.

В афері підозрювалися четверо осіб, які змінювали один одного на керівних посадах у кредитной спілці «Южний».

Влітку 2010 р. Київський райсуд ухвалив рішення узяти під варту С.КАЗАЧЕНКА і В.ВОЛКОВА.

Сергій КАЗАЧЕНКО є головою Демократичної партії України і очолює Кримську організацію Українського козацтва.