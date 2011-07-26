Касир банку тягала гроші з депозиту клієнта

Жовтневий районний суд Дніпропетровська відповідно до 5 та 7 років позбавленя волі засудив касира відділення одного із банків та її спільницю, які викрали 50 тис. євро з депозитного вкладу клієнта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Через місяць після відкриття депозиту у сумі 95 тис. євро до банку завітала жінка, яка представилася діловим партнером клієнта, і запропонувала касиру викрасти кошти та поділити між собою. Жінка запевнила, що зможе підробити підпис клієнта і ніхто не здогадається про скоєне.

«Таким чином, з червня по жовтень 2009 року співучасниці злочину 14 разів підробили документи на отримання грошей (на суми від 250 до 12 000 євро) та розтратили загалом 50 тис. євро», - наголошується у повідомленні прес-служби прокуратури.

Проти зловмисниць прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, співучасть та підробку документів, що видаються банківською установою (ст. 27, ст. 191 і ст. 358 Кримінального кодексу України).