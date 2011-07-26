Епідемія кишкової палички в Європі закінчилася

Німецький державний інститут контролю за захворюваннями оголосив про те, що епідемія кишкової палички E.coli в Європі закінчилася.

Упродовж останніх трьох тижнів не було зафіксовано жодного нового випадку хвороби, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters.

«Найбільший спалах E.coli у Німеччині закінчився», – заявив Райнхард БУРГЕР, керівник Інституту Роберта Коха, державного агентства з контролю за захворюваннями.

Хворобу перенесли жителі Європи і Північної Америки. Великий осередок захворювання був у Північній Німеччині. Крім того, велика кількість захворювань була зафіксована у французькому місті Бордо.

Джерелом епідемії спочатку вважалися огірки, вироблені в Німеччині, проте пізніше з`ясувалося, що найбільш вірогідне джерело бактерії – деякі види насіння, завезені з Єгипту.

Євросоюз розпорядився вилучити з продажу все єгипетське насіння, яке було завезене з 2009 по 2011 роки.

Через бактерію загинули 50 осіб.