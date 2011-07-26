Мер Севастополя: хтось хоче показати, що він тут велика людина

Зайва жорсткість прикордонників і митників призвела до того, що «обробка суден із Севастополя йде» до Євпаторії, інших портів Криму, чого допустити не можна, заявив журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «питання обслуговування суден, що заходять до Севастополя, треба вирішувати комплексно, вирішувати так, як вирішив Крим. Бо в Криму створені всі сприятливі умови для обробки суден, спрощення процедур. Це все - в контексті доручення Президента про дерегуляцію».

В.ЯЦУБА сказав, що сьогодні розмовлятиме на цю тему з керівником Державної прикордонної служби України, а вчора провів відповідну розмову з керівником Державної митної служби.

«Потрібні такі самі процедури, які введені законом про дерегуляцію в будівництві. Страждає яхтинг: яхти йдуть до Туреччини, до Греції. Україну яхти уникають. І лише через те, що хтось хоче показати, що він тут велика людина і рятує країну. А від кого він рятує, я не знаю», - звзначив В.ЯЦУБА.