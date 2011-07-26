Блискавка вдарила 9-річного хлопчика в плече

На Житомирщині від початку літа сталося 35 пожеж будинків і споруд, викликаних розрядами блискавок.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Головному управлінні МНС України у Житомирській області.

Так, учора, 25 липня, у кардіологічне відділення однієї з житомирських лікарень був доставлений 9-річний хлопчик. Розряд блискавки вдарив дитину у праве плече, що спричинило збій роботи серця. До потерпілого терміново викликали «швидку допомогу» і дитина була доставлена до лікарні, де зараз і перебуває.

Крім того, повідомили у ГУ МНС, 19 липня у Житомирському районі від ураження блискавкою загинула жінка і був травмований її чоловік, а 21 липня поблизу села Городок Ружинського району блискавка вбила 21-річного хлопця.