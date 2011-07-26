Військовослужбовцям ЧФ повернули викрадені гроші

Російським військовослужбовцям і вільнонайманим громадянам України, які працюють на Чорноморському флоті РФ, повернули викрадені у них у ніч з 16 на 17 липня шахрайським шляхом гроші із зарплатних карт ВТБ Банку.

Про це Севастопольській регіональній державній телерадіокомпанії розповів директор відділення «Севастопольська регіональна дирекція ВТБ» Геннадій КАКОВКІН.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за допомогою спеціальних зчитуючих пристроїв злочинцям вдалося зняти значні суми грошей з особових рахунків цих громадян. Як зазначив Г.КАКОВКІН, всього постраждало близько 130 власників пластикових карт, «з яких були зняті деякі кошти». За словами директора, «банк вже ухвалив рішення, картки все перевипущено, і надалі буде перевипущено всі пластикові картки, щоб убезпечити їх від таких дій».

Як сказав директор, «було зроблено блокування кількох тисяч карток. Це зроблено для того, щоб ті картки, які, скажімо так, потрапили в зону ризику, людина нічого там не втратила, і гроші він може знімати через касу банку». Крім того, відзначив Г.КАКОВКІН, «на всіх банкоматах встановлена захисна апаратура, яка, можливо, не на 100 відсотків, але убезпечить досить сильно».

За твердженням Г.КАКОВКІНА, «правлінням банку ухвалено рішення - всі гроші, зі всіма комісіями, людям вже повернуто на картки».