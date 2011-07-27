Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на серпень на рівні липня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідну постанову регулятора.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги в липні збережеться на рівні 63,31 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу – 83,56 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

НКРЕ зберігає незмінними роздрібні тарифи обленерго з червня ц.р.