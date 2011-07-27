У Грузії досі відзначають 140-річчя Лесі Українки

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Україна має вчитися у Грузії у питанні вшанування пам`яті великих українців.

Про це він заявив під час робочого візиту до Грузії, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Віце-спікер відвідав у Сурамі музей Лесі Українки, школу імені Лесі Українки та поклав квіти до її пам`ятника.

Заступник голови Верховної Ради передав останні видання творів поетеси, аудіоматеріали для вивчення української культури, мови та літератури.

Цьогоріч виповнюється 140 років з дня народження поетеси, а 1 серпня вшановується її пам`ять, оскільки саме цього дня Леся Українка пішла з життя. Останні дні вона провела у грузинському містечку Сурамі, де і померла.

За словами М.ТОМЕНКА, складається парадоксальна ситуація, оскільки память до українських видатних діячів більше вшановують у Грузії, ніж в Україні тому Україна повинна вчитися у Грузії повазі до своїх великих українців.

Віце-спікер нагадав, що є автором постанови про відзначення 140-річчя з дня народження Лесі Українки. «Не дивлячись на прийняття цієї постанови, відзначення цієї дати відбулося в Житомирській, Волинській областях, натомість у Києві та на загальнонаціональному рівні відзначення практично не було», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що Грузія з великою повагою поставилася до Лесі Українки, і досі тривають заходи, пов’язані з річницею її народження. За його словами, школа у Сурамі оголосила 2011 рік роком Лесі Українки у Грузії.