"Батьківщина": влада намагається вкрасти лікарню

Депутати від «Батьківщини» Кіровоградської обласної ради звинувачують владу області у намірі перетворити Знам’янську бальнеологічну лікарню на комунальне підприємство з метою подальшої приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова фракції Олександр ЧОРНОІВАНЕНКО.

«Цей крок готується обласною владою на користь конкретних осіб, а не громади», - сказав він.

За його словами, перетворення комунального закладу на підприємство призведе до подорожчання вартості путівок, оскільки зі зміною статусу лікарня припинить отримувати кошти на виплату зарплат з обласного бюджету, а це близько 3,6 млн. грн. на рік.

О.ЧОРНОІВАНЕНКО повідомив, що протягом останніх років у лікарні власним коштом забезпечено автономне тепло- і водопостачання, замінено внутрішні водопровідні мережі та 4 км водогону, яким проводиться забір радонової води зі свердловини. Лікарня єдина в області надає пацієнтам послугу цілодобового гарячого водопостачання. Також 14 червня заклад продовжив дію ліцензії на здійснення лікувальних процедур за допомогою природних джерел мінеральної радонової води.

О.ЧОРНОІВАНЕНКО наголосив, що свідченням успішності роботи закладу є визнання його у 2009 році кращим лікувальним закладом України.

«Звичайно, модернізувати лікарню потрібно. Введення в експлуатацію чекає законсервований корпус на 200 ліжко-місць, але для цього потрібна фінансова допомога обласного бюджету, а не зміна статусу лікарні, що в подальшому відкриє шлях до її захоплення», - зазначив О.ЧОРНОІВАНЕНКО.

У проекті рішення Кіровоградської обласної ради про перетворення Знам’янської бальнеологічної лікарні на комунальне підприємство зазначено, що такий крок дозволить закладу розвивати свою діяльність, зокрема, в напрямку надання нових послуг СПА, косметології тощо. Питання виноситься на розгляд Кіровоградської облради 19 серпня.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором даного проекту вважається перший заступник голови облради, людина з команди губернатора Олександр ШАТАЛОВ. Раніше він озвучував наміри реорганізувати лікарню на санаторій для створення сучасного сервісу, проведення ремонту, збільшення пропускної клієнтської спроможності.

«Влада має намір створити в області повноцінний конкурентоздатний курорт, який би змагався за відпочивальників з тим же Миргородом, Хмільником та іншими не менш відомими санаторіями», - зазначав О.ШАТАЛОВ.

Знам’янська бальнеологічна лікарня - багатопрофільний лікувальний реабілітаційний заклад, спеціалізується на лікуванні захворювань і травм опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем, гінекологічних захворювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, шкіри, ендокринної системи та захворювань, викликаних порушеннями обміну речовин.