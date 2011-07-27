«Недбалі» чиновники знизили орендну плату на 2,2 млн
12:20, 27 липня 2011Суспільство
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Порушили кримінальну справу
В Одесі порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб міської ради.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, встановлено, що чиновники в 2005 році уклали з товариством з обмеженою відповідальністю договір оренди цілісного майнового комплексу, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади, при цьому на користь вказаного товариства занизили суму орендної плати.
У результаті протиправних дій місцевому бюджету завдано збитків на суму 2,2 млн. грн.
Прокуратурою Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
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