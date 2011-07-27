На Оболоні спалили «Порш Кайен» (фото)

Сьогодні, 27 липня, о третій ночі в Оболонському районі столиці загорівся автомобіль «Порш Кайен». Про це повідомляє "Сегодня".

Машина була припаркована біля будинку на проспекті Маршала Тимошенко, 3, куди незабаром прибули рятувальники.

Пожежники оперативно ліквідували полум`я. Вогонь пошкодив внутрішню обшивку салону і приладову панель.

Лабораторією столичного управління МНС встановлюється причина пожежі. Заздалегідь відомо, що під час гасіння вогню в салоні автомобіля була знайдена пляшка з горючою сумішшю, що говорить про те, що це був підпал.