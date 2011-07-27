У начальника Одеського порту - інсульт?

Начальник Одеського морського торгового порту Микола ПАВЛЮК, якого Центральний райсуд Сімферополя випустив з ізолятора тимчасового тримання, зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії 411-го військового госпіталю в Одесі.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби Одеського порту Олена ГІРЯЄВА, уточнивши, що лікарі припускають, що у 71-річного керівника підприємства інсульт.

Тим часом, на 29 липня М.ПАВЛЮКА знову викликає на допит слідчий прокуратури Криму. В післяобідній час у п`ятницю він також повинен з`явитися в Центральний райсуд Сімферополя, повідомив журналістам адвокат керівника порту Сергій ЄМЕЦЬ.

Він не виключив можливість «нового подання прокуратури до суду про затримання М.ПАВЛЮКА, яке може грунтуватися на якомусь епізоді або навіть новій кримінальній справі».

С.ЄМЕЦЬ додав, що «з документами поки не ознайомлений - їх відмовилися передати до Одеси».

За його словами, раніше прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом незаконного витрачання бюджетних коштів, а після передачі її «для об`єктивного розслідування» до Сімферополя формулювання було змінено – «стосовно начальника Одеського порту».

У квартирі М.ПАВЛЮКА проведено обшук.

На Митній площі, перед будівлею управління порту, зараз проходить мітинг співробітників підприємства на підтримку М.ПАВЛЮКА.

Нагадаємо, раніше прес-служба прокуратури АРК повідомляла, що розслідує кримінальну справу, порушену за фактом скоєння злочину керівництвом Одеського порту.

Посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно витратив в інтересах комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» понад 170 тис. грн.

Начальника порту було затримано в порядку ст.115 КПК України.

25 липня прес-служба порту спростувала повідомлення ряду ЗМІ про те, що М.ПАВЛЮКА затримано 22 липня за порушення підписки про невиїзд на відпочинку в Криму.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, "в період із 11 по 29 липня начальник порту проходив щорічне лікування в Карлових Варах. Відпустка була наперед узгоджена з Міністерством інфраструктури, й до від`їзду М.ПАВЛЮК не давав підписку про невиїзд".

Проте "14 липня начальник ОМТП добровільно перервав лікування після того, як йому подзвонили й викликали для дачі свідчень до кримської прокуратури. Там його було затримано", - зазначає прес-служба підприємства.

Як відомо, М.ПАВЛЮК - колишній депутат Верховної Ради, Герой України.